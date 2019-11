« J'y vais, j'y vais pas »? La gauche bute sur la marche contre l'islamophobie

Il y a celui qui a signé distraitement, « parce qu'il mangeait des gaufres », ceux qui se défilent « pour raisons personnelles » et ceux qui rétropédalent maladroitement, sans invoquer de motif clair. Depuis plusieurs jours, la gauche tente de s'extraire d'une polémique qui enfle, et où elle risque de laisser des plumes. En cause : la manifestation prévue dimanche 10 novembre, organisée après un appel publié par Libération intitulé « le 10 novembre, à Paris, nous dirons STOP à l'islamophobie ». Parmi la cinquantaine de personnalités signataires de la tribune, on trouve Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise (LFI), Yannick Jadot, eurodéputé EELV, ou encore Benoît Hamon et l'ensemble de la direction nationale de Génération.s? Le hic ? L'appel est notamment initié par le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), une association activiste proche des Frères musulmans. Autre pomme de discorde : le terme « islamophobie », qui, loin de faire consensus à gauche, peut recouvrir des définitions très variées?« Je ne valide pas l'ensemble du texte »Ainsi, après avoir signé le texte, plusieurs personnalités politiques ont décidé de nuancer leur association à la mobilisation, voire d'annuler leur venue dimanche. Mercredi, sur France Inter, le député LFI François Ruffin explique ainsi avoir signé distraitement l'appel, alors qu'il était en vacances à Bruxelles en train de manger des gaufres avec ses...