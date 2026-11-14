« J’étais mort pendant sept minutes » : David Deville, le miraculé du miracle Violaines

Un club de 10e division (D2 District) au 7e tour de la Coupe de France : la performance est dingue. Elle est signée de l’AS Violaines, dans le Pas-de Calais, Petit Poucet national de la compétition, qui espère aller encore plus loin ce dimanche face à l’US Vermelles (R3). Violaines, coaché par David Deville, qui cumule les miracles sportifs, et surtout personnels.

« Le football, c’est ce qui ne me fait pas penser à la mort. » La Coupe de France et ses fabuleuses histoires ont encore frappé. Ce dimanche, à 14 heures, l’AS Violaines a rendez-vous avec les sommets. Ce club de deuxième division de District (10 e échelon national) va tenter de se qualifier pour le huitième tour de la grande Coupe. L’adversaire ? L’US Vermelles, club de R3, distant d’à peine cinq kilomètres. Le tirage au sort, effectué à Roland-Garros en octobre dernier, n’avait pas franchement fait rêver Violaines, qui aspirait à affronter un club professionnel, comme récompense de ce parcours. « On a fait 300 kilomètres pour assister au tirage au sort et on a pris le club qui est à cinq minutes de chez nous , sourit David Deville, l’entraîneur de Violaines. Ça aurait pu être un match de Coupe d’Artois. » Même le tirage du 8 e tour, effectué le même jour, n’a pas fait davantage espérer, avec, en cas de qualification, un match face à Croix (59) ou Thaon (88), deux équipes de N2.

Oui, il n’y aura pas les pros en face, mais c’est tout ce village de 4 000 habitants qui va vibrer, dimanche. Nous sommes dans le Pas-de-Calais, à moins de vingt kilomètres du stade Bollaert de Lens. Pour ce 7 e tour de Coupe de France, l’AS Violaines ne jouera pas dans son stade Henri-Dumont, mais à Wingles, distant de dix kilomètres. « Quand on était chez nous, ça nous allait bien , avoue David Deville. Là, c’est quasiment un terrain neutre. Mais c’est pour accueillir 1 600 personnes. À Violaines, c’était 400 maximum, la fête aurait été moins belle, on va dire. » …

Tous propos recueillis par TC

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com