«J'aurais pu perdre la vue» : frappé lors d'un match, un rugbyman va porter plainte

« Je ne suis pas sur un terrain pour mettre ma vie en danger. » Visage tuméfié, Kevin Ory est marqué. Dans la chair et dans la tête. Lui et ses partenaires du club de rugby amateur de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) racontent de nombreuses agressions sur la pelouse du club de Nord-Landes (Landes) dimanche. A tel point que son équipe a refusé de disputer la seconde période après que l'ailier de 24 ans a été agressé juste avant la pause.« Depuis le début du match, c'était du n'importe quoi ! Dès qu'il y avait un contact, un placage, on prenait des coups, explique-t-il à La Dépêche du Midi. À la fin de la première mi-temps donc, j'essaye de me relever après un placage. Et je vois leur troisième ligne qui court vers moi. Nos regards se sont croisés. Et il m'a donné un coup de pied au visage. Je suis retombé par terre. J'ai eu un moment d'étourdissement. Après, j'avais du mal à marcher droit. »« Une énorme frayeur »Hospitalisé dans la foulée à Bordeaux, Kevin Ory s'en est sorti avec une pommette ensanglantée mais pas de fracture du plancher orbital comme il pouvait le redouter. « Les médecins et moi-même avons eu très peur. Ils m'ont dit qu'un peu plus, et je pouvais perdre mon œil... Après, coup, c'est une énorme frayeur quand on y pense. J'aurais pu perdre la vue. J'aime ce sport, j'y joue depuis l'âge de dix ans. Mais ça me déçoit du rugby. Je ne joue pas ma vie, je ne suis pas sur un terrain pour mettre ma vie en danger ».Choqué, l'un de ses partenaires lui a expliqué envisager d'arrêter ce sport. « Quand on se lève le matin très tôt, qu'on fait trois heures de bus pour aller jouer, c'est pour le plaisir, pas pour aller à la guerre et se battre », regrette le vice-président du RC Villeneuve XV, Jérôme Colombini, interrogé par France Bleu.L'arbitre visé par la plainteKevin Ory doit revoir un médecin lundi pour faire un point sur l'évolution de sa ...