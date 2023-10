« J'aurais aimé voir le PSG en 4-3-3 face à Newcastle »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998 puis de 2001 à 2003, mais aussi par Newcastle entre 1998 et 2001, Didier Domi revient sur la raclée concédée par les Rouge et Bleu dans le nord de l'Angleterre (4-1) en Ligue des champions.

Contrairement au match de Dortmund, Luis Enrique a décidé d’aligner un 4-2-4 ce mercredi soir à St James’s Park avec Mbappé, Kolo Muani, Ramos et Dembélé devant. Après la rencontre, il a assumé son choix de garder ce système malgré l’évolution du score et cette cuisante défaite au coup de sifflet final (4-1). Qu’as-tu pensé de sa mise en place tactique ? Si tu joues en 4-2-4 face à un 4-3-3, déjà tu sais d’emblée qu’il y a un 3 contre 2 pour l’adversaire au milieu de terrain. Et quand tu vois le pressing de Newcastle, il te faut un minimum de qualité technique pour ressortir le ballon. Ensuite, si tu ne joues qu’avec deux milieux, il faut toujours avoir l’un des offensifs – que ce soit Ramos, Kolo Muani ou Dembélé – qui vient décrocher. Ce qui a manqué au PSG, ce ne sont pas vraiment les passes courtes. C’est la capacité à sauter ce premier rideau défensif des Magpies , composé d’Alexander Isak suivi d’une belle ligne de cinq joueurs. Dans cette ligne, tu avais toujours Tonali et Longstaff qui fonçaient sur les milieux parisiens (Zaïre-Emery et Ugarte) et de fait, il y avait un trou entre leur défense et leur milieu de terrain. C’est là où la sortie du ballon aurait dû se faire par moments, en trouvant cet espace de part et d’autre de leur pointe basse qui était Guimarães. Mais cela n’a pas été exploité. Quelques fois, Zaïre-Emery a compris qu’il fallait bel et bien se mettre derrière cette fameuse ligne de cinq, et c’est là que Paris a réussi à sortir le ballon, lorsqu’il se retournait. C’est arrivé trois-quatre fois et les Parisiens ont eu des boulevards. C’est pour cela que je dis que le PSG aurait dû être beaucoup plus intelligent dans les déplacements face à une équipe de Newcastle qui était, l’an dernier en Premier League, l’une des équipes qui récupéraient le ballon le plus haut.

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com