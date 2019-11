«J'arrivais en cours en larmes» : précarité étudiante, une vie sur le fil

Pendant sa première année d'études supérieures en archéologie et anthropologie, Laura est devenue familière des petits pains au fromage à quelques centimes du supermarché Lidl en face de sa fac. Ils lui servaient de déjeuner les jours où les 3 à 5 euros de la cafétéria, c'était déjà trop. La précarité étudiante, cette Lyonnaise âgée de 24 ans l'a donc bien connue.C'est ce qui l'a poussée à arrêter ses études, en début de licence 2. Et qui a conduit un jeune homme de 22 ans à tenter de s'immoler par le feu, le 8 novembre dernier, devant un restaurant universitaire à Lyon. Ce mardi, le syndicat Solidaires étudiant.e.s appelle à se rassembler devant tous les Crous de France, en soutien à cet étudiant aujourd'hui entre la vie et la mort, brûlé à 90 %. En 2017, selon l'Unef, 20 % des étudiants vivaient en dessous du seuil de pauvreté.Quand elle commence sa licence, à Lyon, Laura vit encore chez ses parents. Sa mère, auto-entrepreneuse, essaie de lancer son entreprise de traiteur, elle travaille très peu. Son père gagne « trop bien sa vie » pour que la jeune femme puisse être éligible à une bourse. Mais pas assez pour financer ses études, au-delà des frais d'inscriptions, très peu élevées, à l'université. Laura doit se débrouiller pour les transports et les repas.Manger du riz ou des pâtes instantanéesElle essaie de faire des petits boulots, « des extras dans des bars ou des restaurants ». Elle aurait pu demander une dispense d'assiduité, pour travailler davantage. « Mais j'étais déjà une élève plutôt moyenne, je ne voulais pas me mettre encore plus en difficulté en ratant des cours pour travailler », explique-t-elle. Elle préfère se priver un peu le midi, quand cela devient trop difficile. Mais surtout ne rien demander à ses parents qui « se sont toujours saignés » pour elle, son frère et sa sœur.Selon une étude menée par la Mutuelle générale de l'Education nationale ...