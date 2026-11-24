"J'ai tout perdu" : après le divorce, les pots de yaourt pour madame, le patrimoine pour monsieur

Après le divorce, les pots de yaourt pour madame, le patrimoine pour monsieur ( AFP / JOHN THYS )

"Je ne me suis pas méfiée", soupire Anna. Après son divorce, cette mère de famille s'est retrouvée les mains vides quand son ex-mari conservait lui la maison : une situation qui illustre la "théorie des pots de yaourt", qui frappe encore de nombreuses femmes au moment de la séparation.

Lorsqu'elle s'est mariée, Anna ne s'est pas posé de questions.

"On n'avait pas de compte joint. Chacun payait des trucs de son côté", explique la mère de deux enfants.

"Comme il gagnait plus que moi, c'est lui qui a acheté l'appartement, la voiture et l'électroménager. Moi, je prenais en charge les dépenses du quotidien : les courses, les vêtements ou encore les activités des enfants", raconte la Parisienne de 44 ans.

"Quand on s'est séparés, il m'a dit : +l'appartement me revient à 100%+", se souvient Anna, qui dit être tombée des nues.

La maison pour lui, les pots de yaourt pour elle. Cette formule, popularisée par la journaliste Titiou Lecoq, évoque le mécanisme confirmé par un rapport du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) : les femmes prennent en charge l'essentiel des dépenses courantes, tandis que les hommes financent plutôt les biens durables.

"J'ai tout perdu", confie Anna, "et je me suis rendu compte de ma bêtise : ne pas m'être plus intéressée à ces questions".

"Je m'en veux et j'en veux aussi au notaire qui ne m'a pas alertée", confie Anna, qui s'est promis de sensibiliser ses filles à l’importance de l'indépendance financière.

"D'une manière générale et, quel que soit le milieu social, les femmes sont moins bien éduquées financièrement que les hommes", explique Marie-Lahya Simon, fondatrice d'A Parts Egales, un média consacré aux finances du couple. "Or souvent, elles arrivent dans le couple avec une différence de richesse importante", rappelle-t-elle.

"Pas un tue-l'amour"

C'était le cas pour Elsa, qui s'est mariée à 20 ans avec un homme de 25 ans son aîné.

A l'AFP, elle avoue avoir signé le contrat de mariage sans rien y comprendre. "Mon mari avait financièrement tout bien monté puisque la maison était à lui, soi-disant pour me protéger des dettes de son entreprise", explique l'institutrice nîmoise.

"Mon salaire était versé intégralement sur le compte joint et entièrement absorbé par le fonctionnement domestique de la maison et des enfants", souligne-t-elle.

A son divorce, la maison familiale lui est passée sous le nez, comme l’ensemble des investissements immobiliers de son ex-mari.

"Dans le couple il faut s'intéresser à la répartition entre biens consommables et biens structurants. Ce sont ces derniers qui vont devenir in fine des investissements et qui vont apporter un enrichissement", estime Hélène Gherbi, fondatrice de FEMCA, une plateforme d’éducation financière destinée aux femmes.

"J'aime bien l'image du triangle de la sécurité financière", conseille-t-elle, en recommandant d'avoir un compte joint pour les dépenses communes, un compte à son nom pour ses dépenses personnelles et une épargne pour anticiper l'avenir.

Marie-Lahya Simon reçoit souvent des clientes au profil similaire à celui d'Anna et d'Elsa, qui n'ont soit pas posé de question, soit ne se sont pas intéressées aux finances de leur couple, soit ont été mises à l'écart de ces problématiques.

A chacune, elle rappelle qu'il "faut parler d'argent quand on se met en couple".

"Ce n'est pas un tue-l'amour! Ça ne veut pas dire qu'on prépare le pire, au contraire. Ça veut dire qu'on réfléchit à un cadre pour être alignés, pour éviter des interprétations trompeuses, des conflits, des zones de doute", insiste-t-elle.