J'ai testé le dîner fou en 50 étapes de The Alchemist

Pour la chronique « Cuisinez-moi », la journaliste Elvire von Bardeleben a goûté à la cuisine-spectacle du chef danois Rasmus Munk. Un repas long, coûteux mais aux bonnes surprises gustatives.

Un dîner en 50 étapes et cinq « actes », dans un décor de théâtre de 2 200 m2... Dans la catégorie table la plus folle du Danemark, The Alchemist - sacré « restaurant de l'année » lors du White Guide Gala le 29 octobre à Copenhague - vient de détrôner le célèbre Noma de René Redzepi. On a donc testé ce repas exceptionnellement long (six heures, dit la rumeur) et onéreux (330 euros sans boisson).

Avant d'exister dans cette version maximaliste, The Alchemist était un petit restaurant expérimental d'une quinzaine de couverts tenu par Rasmus Munk. Séduit par le projet un soir où il y dînait, le cofondateur de la banque Saxo a proposé au jeune chef de 28 ans de voir les choses en grand. Une douzaine de millions d'euros plus tard, l'Alchemist 2.0 voyait le jour dans les anciens locaux du Théâtre royal danois.

Le mot « expérience » est souvent usurpé par les restaurateurs. Chez The Alchemist, il est mérité. A l'adresse indiquée, on fait face à un portail fermé, sans sonnette. On poireaute nerveusement quelques minutes devant, avant que les portes s'ouvrent. A l'intérieur, une réceptionniste nous envoie de l'autre côté d'un rideau pour aller voir « New York ».

Dans cette pièce aux murs tapissés de dessins à la Roy Lichtenstein et de graffitis, une jeune femme nous tend un papier sur lequel est imprimé un message inepte sur l'amour. Puis nous fait signe de le mettre... en bouche. A peine sent-on le papier légèrement acide (en fait de la pomme déshydratée) fondre sur la langue que le mur en face se soulève brutalement pour nous envoyer dans l'acte II, l'apéro.

