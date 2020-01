«J'ai quitté mon poste» : pour Ségolène Royal, les pôles sont déjà du passé

« On ne me fera pas taire. » Ségolène Royal, en passe d'être limogée et visée par une enquête préliminaire sur l'usage fait des moyens mis à sa disposition en sa qualité d'ambassadrice des pôles, a assuré jeudi sur RTL avoir déjà quitté ce poste et conserver ainsi sa « liberté de parole ».« J'ai quitté ce poste puisqu'on m'en a limogée », a affirmé jeudi soir Ségolène Royal. « Dans la mesure où je suis ciblée depuis plusieurs mois » et vu « l'injonction du gouvernement de me taire [...], j'ai préféré garder ma liberté de parole compte tenu de ce qui se passe dans le pays », a-t-elle ajouté.Le parquet national financier a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête préliminaire en novembre concernant l'utilisation des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles depuis sa nomination à ce poste par Emmanuel Macron en 2017. LIRE AUSSI > Ségolène Royal convoquée : 5 minutes pour comprendre ce qui lui est reprochéLes critiques répétées de l'ancienne ministre envers la politique gouvernementale lui ont par ailleurs valu, le 7 janvier, une lettre du ministère des Affaires étrangères la rappelant à son « devoir de réserve » et la sommant de mettre un terme à ses critiques, sous peine d'être limogée de sa fonction d'ambassadrice des pôles.La lettre (publiée par Ségolène Royal sur sa page Facebook) précisait que son cas pourrait être examiné en Conseil des ministres le 24 janvier, date confirmée par une source proche de l'exécutif. « La diplomatie, c'est une mission, la politique en est une autre », l'a avertie mercredi le Premier ministre Édouard Philippe.Elle exige « un minimum de respect »« Je demande un minimum de respect », a affirmé sur RTL l'ancienne présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, qui ajoute avoir « demandé un dialogue » après réception de la lettre ministérielle. « On ne m'a pas répondu [...] On me dit de ...