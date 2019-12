J'ai mangé du Redzepi façon Pelé

Pour la chronique « Cuisinez-moi », la journaliste Elvire von Bardeleben a participé au Shuffle, dîner annuel de Gelinaz ! pour lequel 148 chefs ont échangé leurs recettes. Christophe Pelé du Clarence a ainsi cuisiné du René Redzepi sans le savoir, ou presque...

Grillon ou pas grillon ? Christophe Pelé, le chef du restaurant deux étoiles Le Clarence, à Paris, hésite. Y a-t-il un intérêt à mettre un insecte dans son parfait glacé au coing ? Il pense que non, mais, ce mardi 3 décembre, il n'est pas tout à fait maître de sa cuisine, puisqu'il est censé interpréter des recettes d'un confrère dont il ignore l'identité.

Christophe Pelé participe au Shuffle, l'événement annuel organisé par Gelinaz !, un « collectif de chefs par des chefs pour des chefs », ainsi que le résume son cofondateur Andrea Petrini. Depuis sa création, en 2005, Gelinaz ! s'est spécialisé dans les événements culinaires atypiques, comme cette ode au chef belge du XIXe siècle Philippe Cauderlier, où 23 chefs ont proposé des variantes d'un plat à base de poulet. Ou le Shuffle, dont le but est d'interchanger chefs et restaurants.

Dans ses quatre premières éditions, le Shuffle faisait voir du pays : un chef débarquait dans le restaurant d'un autre et devait livrer un menu adapté à sa table d'accueil. Cette année, les règles du jeu ont changé. Ce ne sont plus les chefs qui voyagent, mais leurs recettes, pour un bilan carbone allégé. Les 148 cuisiniers participants ont reçu, le 1er novembre, un menu anonyme en huit séquences. Un tirage au sort a déterminé la répartition des recettes, que chaque cuisinier doit déconstruire et réinterpréter.

« Pure folie ! », lance Christophe Pelé en lisant son menu surprise, long d'une cinquantaine de pages. Celui que lui a envoyé n'en faisait que cinq ou six. « Et tout en anglais, alors que je ne parle pas la langue, bref, parfait ! », rigole-t-il. Quelques heures avant le dîner, dans les cuisines du bel hôtel particulier fin XIXe près des Champs-Elysées, le chef ne semble pas inquiet. Avec son équipe, il a épuré cette encyclopédie qu'il suppose venue d'Europe du Nord, certaines préparations n'étant de toute façon pas réalisables, à l'instar de ce jus laqué exigeant trois mois de fermentation. Il a aussi pris la liberté de remplacer les fruits et légumes hors saison en France : les myrtilles sont devenues des coings. Les courgettes des artichauts. Et les fourmis... des grillons toulousains.

