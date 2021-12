"J'ai honte" : le patron de Voyages SNCF s'insurge contre la grève des cheminots SUD-Rail et CGT

Direction et syndicats se renvoient la responsabilité de la grève. Et pour le moment, ce sont 50.000 voyageurs qui ont vu leur billet de train annulé.

"On va avoir 150.000 personnes qui n'auront pas leur train pour les vacances si ça continue." ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Le directeur de Voyages SNCF, Alain Krakovitch s'est insurgé jeudi 16 décembre contre le mouvement de grève qui va perturber les déplacements pour le premier week-end des vacances de Noël. Un TGV Sud-Est sur deux circulera vendredi, alors que des négociations entre la direction de la SNCF et syndicats appelant à la grève sur cet axe n'ont pas abouti à temps pour sauver le coup d'envoi des départs.

"J'ai honte. C'est scandaleux. Beaucoup m'écrivent et me disent qu'ils ont honte", a déploré sur BFMTV Alain Krakovitch.

"Je dénonce cette manière de fonctionner qui est scandaleuse", a-t-il encore déclaré, alors que la CGT et SUD-Rail ont déposé un préavis de grève. L'Unsa ferroviaire avait annoncé mercredi soir "sortir de la grève", après avoir reçu le "relevé de conclusions des négociations". Des "avancées significatives" pour ce syndicat, notamment des majorations de primes.

"C'est hallucinant"

Alain Krakovitch est revenu jeudi sur le déroulé des négociations : "On a accepté la prime de 300 euros demandée", puis finalement, "ils voulaient 600 euros pour conducteurs, 300 pour les contrôleurs. On a accepté". Enfin, mercredi, les syndicats ont "demandé encore une prime : 1000 euros de plus pour les conducteurs . C'est hallucinant ce qui se passe."

Et alors que le délégué syndical SUD-Rail, Érik Meyer, a affirmé jeudi sur BFMTV ne pas avoir vu Alain Krakovitch "de la semaine", ce dernier a assuré : "Je l'ai vu hier. Nous étions six dans la salle".

"C'est scandaleux au moment où les Français ont le plus besoin de nous pour se déplacer", s'était déjà indigné Christophe Fanichet, PDG de la société SNCF Voyageurs, mercredi soir devant la presse, en indiquant avoir offert "des avancées, en particulier financières", aux syndicats, mobilisés pour améliorer les rémunérations et conditions de travail.

Quelque " 50.000 voyageurs" sont concernés par les suppressions de train, avait, à ce moment détaillé, Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF.

Mais jeudi, il s'est montré pessimiste : "On va avoir 150.000 personnes qui n'auront pas leur train pour les vacances si ça continue."