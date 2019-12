La journée de grèves et de manifestations du 5 décembre s'annonce massive à l'instar de la mobilisation de 1995. Chacun s'organise pour aller manifester, travailler, télétravailler, ou garder ses enfants.

Le gouvernement et les syndicats entament, jeudi 5 décembre, un bras de fer sur l'avenir du système des retraites. SNCF, RATP, éducation... la grève s'annonce très suivie dans plusieurs secteurs et touchera de nombreux Français. Les organisations syndicales misent sur un mouvement aussi massif que lors de la mobilisation de 1995, qui avait fait plier le pouvoir, après des semaines de blocage du pays.

Moins de deux mois après la mobilisation du 13 septembre, qui avait notamment mis Paris quasiment à l'arrêt, comment s'organisent les usagers des transports, les parents d'élèves, les salariés face à cette nouvelle journée noire annoncée ? Au vu des réponses à l'appel à témoignages que nous avons publié, les lecteurs du Monde sont partagés.

Il y a d'abord ceux qui comme Romain, Emeline, Annabelle, Patrick et bien d'autres se disent « solidaires » et iront rejoindre le cortège comme ils le pourront, à pied ou à vélo.

Maëlle, qui enseigne dans le secondaire en région parisienne, estiment que « les conséquences de la réforme des retraites sont désastreuses pour les enseignants », mais dit ne pas avoir les moyens financiers de se mettre en grève. Elle, qui prend un bus, un transilien, puis un autre bus, pour aller travailler ne sait pas encore comment elle s'organisera. « Il faudra bien que j'aille au lycée par tous les moyens. J'ai prévenu mes élèves que j'arriverai quand j'arriverai, explique-t-elle. S'il faut que je me lève une heure plus tôt pour prendre le seul train qui passe, je le ferai. Si je dois attendre une heure à la gare pour rentrer chez moi le soir, je le ferais aussi. Et sans me plaindre. »

