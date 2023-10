« J’ai fini par me mettre à pleurer »

Après le derby entre Rennes et Nantes ce dimanche soir, un supporter a dénoncé des attouchements sexuels dont aurait été victime sa copine, qui a également apporté son témoignage. Celle-ci a accepté, par écrit, de raconter ce qu'elle a vécu en tribunes.

Après le derby remporté par Rennes contre Nantes ce dimanche soir, ton copain a dénoncé les attouchements sexuels dont tu as été victime en tribunes durant la rencontre, avant que tu ne prennes également la parole sur X/Twitter. Peux-tu nous raconter ce que tu as vécu ce dimanche soir ?

On s’est installé sur des sièges debout, comme d’habitude. Ça arrive que des personnes se glissent derrière pour rester debout sur le béton, donc assez collées à nous finalement. Au début, rien à signaler, puis au moment du premier but de Benjamin Bourigeaud, le garçon derrière moi commence à être tactile avec moi. Il met sa main sur mon épaule, il était complètement bourré… Bon, je me sens mal à l’aise, mais je laisse passer. Après, le capo lance un bras dessus, bras dessous sur le « Qui ne saute pas » . Mon copain est à ma gauche, le garçon à ma droite, et sa main descend de plus en plus vers mon sein. Mon copain a compris ce qu’il essayait de faire et il a tenté de remonter sa main avec son bras pour qu’il ne descende pas trop bas. Suite à ça, je me suis sentie vraiment mal à l’aise avec lui juste derrière moi, qui pouvait frôler mes fesses, sans parler des regards insistants sur moi. J’ai fini par me mettre à pleurer et échanger de place avec mon copain. Après ça, il était impossible de me concentrer sur le match, ni sur les chants, surtout qu’il y avait une autre fille devant lui, je n’ai pas pu m’empêcher de vérifier qu’il ne lui fasse rien pendant tout le match……

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com