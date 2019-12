«J'ai eu peur que mon patient meure» : quand la grève dans les transports affecte l'hôpital

« Heureusement que ses proches n'étaient pas à ses côtés, soupire Claire (prénom d'emprunt). Je ne me voyais pas leur expliquer qu'en raison de la grève, je ne pouvais pas soigner ce patient en urgence vitale. » La journée de mardi fut particulièrement longue et éprouvante pour cette infirmière de 23 ans, qui officie à la Pitié-Salpêtrière, l'un des 39 hôpitaux que compte l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris).En raison d'une pénurie de personnel, l'un de ses patients, qui risquait de développer un choc septique, a dû patienter plus d'1h30 avant de pouvoir recevoir des antibiotiques. Un dysfonctionnement que Claire impute indirectement à la mobilisation contre la réforme des retraites, qui affecte lourdement les transports d'Île-de-France et donc le quotidien des soignants, déjà ponctué, selon elle, « de débrouille et de bricolage ». « Ce n'est qu'un facteur d'aggravation de problèmes préexistants », déplore la jeune femme. Elle a effectué un signalement qui sera analysé par l'AP-HP.Pour bien comprendre sa mésaventure, il faut rembobiner la journée de cette infirmière qui débute mardi aux aurores. Il est 6h45. Afin de relever à l'heure ses collègues de nuit, dans son service qui compte 22 patients, Claire a parcouru à vélo les 10 km qui la séparent de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle doit travailler jusqu'à 14h15, mais l'une des soignantes qui officie l'après-midi ne peut se déplacer en raison du trafic routier ankylosé.Début d'hémorragie et risque de choc septiqueSollicitée par sa cadre, Claire accepte d'effectuer des heures supplémentaires, afin de respecter le minimum prévu de deux infirmières et deux aides-soignants dans le service. Ce n'est pas rare qu'elle remplace des collègues au pied levé. « On arrive toujours à se débrouiller », convient la jeune femme.Claire, qui avait prévu de dormir sur place - comme l'a proposé l'AP-HP ...