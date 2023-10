information fournie par So Foot • 18/10/2023 à 16:47

« J'ai envoyé un coeur et le drapeau de la Suède à mon beau-père »

« J'ai envoyé un coeur et le drapeau de la Suède à mon beau-père »

Yassine Benajiba, dont la belle-famille est suédoise, était devant sa télé, lundi, lors de ce Belgique-Suède qui s'est arrêté à la mi-temps à cause d'un attentat perpétué plus tôt dans la soirée à Bruxelles, sa ville natale. À 38 ans, le Belgo-marocain, ancien milieu offensif passé notamment par Mouscron, la Jeunesse Esch et le F91 Dudelange, revient sur cet événement.

Que représente un Belgique-Suède pour toi ?

Un Belgique-Suède, c’est toujours un match particulier chez nous. Mon beau-père est suédois, il va encore régulièrement à Karlshamn, au sud du pays. Mon épouse s’y rend aussi depuis qu’elle est toute petite, ses parents ont un chalet là-bas. J’ai deux garçons et une fille, tous les trois jouent au foot. Alors avant un match entre la Belgique et la Suède, c’est un bon moment en famille. Avant ce Belgique-Suède, sur le groupe Whatsapp « Ma petite famille », chacun envoie ses commentaires. Mon beau-père envoie une photo de ses chats allongés dans un grand drapeau de la Suède, les enfants répondent avec un petit mot, rien d’exceptionnel.…

Propos recueillis par Matthieu Pécot pour SOFOOT.com