«J'ai cru que j'allais mourir» : victimes de burn-out, la descente aux enfers

« Un jour, je revenais de vacances, pendant lesquelles je n'avais pas décroché. C'était la veille de la reprise et je me suis sentie très mal. Comme si j'allais mourir », raconte Isabelle Hornecker avec émotion. « Je suis allée chez mon médecin, il a appelé le Samu. Je faisais une crise de tachycardie très grave qui aurait pu provoquer un arrêt cardiaque. Sans aucune cause physique : mon corps n'avait rien. J'ai été hospitalisée pendant deux mois. » C'était en 2012. Isabelle Hornecker a 56 ans aujourd'hui. Cette femme au visage doux a mis plusieurs années avant de trouver les mots et de pouvoir en parler.L'histoire avait pourtant bien commencé. Après un BTS de secrétariat puis un master en ressources humaines, cette Alsacienne travaille au recrutement et à la gestion des carrières pour une enseigne de la grande distribution « avec des valeurs humaines ». Un poste idéal pour cette salariée « très perfectionniste », préoccupée par le bien-être de ses collègues. Peut-être parce qu'elle a débuté dans une agence d'intérim où « les gens étaient traités comme des pions que l'on déplaçait sur un échiquier ». Et parce qu'elle a constaté à quel point l'ambiance de travail conditionnait sa propre efficacité.«Le défi était super intéressant !»En 2010, son poste est transféré de Strasbourg à Lille. La quadragénaire a deux enfants adolescents et préfère rester dans la région. Elle intègre une entreprise de hard discount. « Le Moyen Age », se souvient l'ancienne salariée, dans sa maison où elle a installé son bureau pour gérer la petite entreprise qu'elle a créée après son burn-out. A l'époque, elle connaît la mauvaise réputation de l'enseigne en matière de conditions de travail, mais la direction l'embauche justement pour y remédier. Pour « faire grandir l'humain dans le monde du travail », comme elle a plaisir à dire. « Le défi était super intéressant ! ...