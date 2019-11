«J'ai alerté Barbarin sur les déviances de Preynat fin 2002», rapporte un ancien prêtre

Depuis quand exactement le cardinal Barbarin était-il au courant des déviances pédophiles du père Bernard Preynat ? Cette question, la cour d'appel de Lyon va la poser, jeudi 28 novembre, au Primat des Gaules rejugé pour non-dénonciation d'agressions sexuelles. En mars dernier, le haut dignitaire religieux avait été condamné, en première instance, à six mois de prison avec sursis. Lors de son procès, il avait fait état de « rumeurs », « de trucs » de l'ordre du « geste déplacé » entendus par le passé sur l'ex-aumônier scout. Quand il s'agissait d'évoquer une date, « 2004 ou 2005 », comme l'a assuré une ancienne scoute, ou « vers 2007-2008 », comme Monseigneur Barbarin lui-même l'avait annoncé dans une interview en 2016, le prévenu expliquait finalement, à la barre, que c'était « quelque chose de flou ». Pour la première fois, un homme qui était prêtre à l'époque affirme au Parisien qu'il a alerté dès la fin 2002 l'archevêque sur les comportements pédophiles de l'abbé Preynat. Ordonné en 1993, François (il n'a pas souhaité que son nom soit rendu public), 54 ans, a quitté son sacerdoce en 2009 en raison de son homosexualité, interdit de célébrer les sacrements par Mgr Barbarin. Il est aujourd'hui infirmier hospitalier.Quand et dans quel contexte avez-vous rencontré Mgr Barbarin pour la première fois ?FRANÇOIS. J'ai rencontré le père Barbarin fin 2002 quelques mois, donc, après son arrivée dans le diocèse. À l'époque, j'étais prêtre en paroisse à une vingtaine de kilomètres de Lyon et parallèlement, j'occupais un poste d'aide-soignant dans un EPHAD. J'avais le projet de passer le concours d'école d'infirmiers. Il me fallait donc son accord. Il m'a alors reçu sur la colline de Fourvière, dans les murs de l'archevêché. Je me suis présenté à lui tout naturellement, évoquant l'ensemble de mon parcours et lui ai donc parlé de mon passage, entre ...