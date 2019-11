« J'accuse », de Roman Polanski, sera bien projeté dans six salles de cinéma de Seine-Saint-Denis

Le film avait d'abord été déprogrammé par le président de l'établissement public regroupant neuf villes de Seine-Saint-Denis.

La déprogrammation du film de Roman Polanski J'accuse dans six salles de cinéma de Seine-Saint-Denis n'aura pas lieu. Elle avait pourtant été accordée, mardi 19 novembre au soir, par Gérard Cosme, le président PS de l'établissement public territorial Est Ensemble (qui regroupe les neuf communes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville), à l'issue du conseil qui s'était tenu à Romainville.

Alors qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, la question avait été abordée par la maire PS de Bondy, Sylvine Thomassin. Soutenue par plusieurs élus de sa commune et certains groupes politiques présents, elle avait demandé que soit déprogrammé des cinémas publics gérés par Est Ensemble le film J'accuse, de Roman Polanski, sur lequel pèsent désormais les nouvelles accusations de viol révélées par l'ancienne comédienne et photographe Valentine Monnier dans Le Parisien du 8 novembre. Avant le début du conseil, la maire de Bondy avait notamment déclaré : « On est effaré que l'administration des salles se permette une telle diffusion, sans demander ce que les politiques en pensent. Nous sommes les représentants du peuple, sur un territoire militant notamment en faveur de l'égalité femmes-hommes. »

« Le viol n'est pas du cinéma »

Dans la salle du conseil, des militantes féministes avaient également brandi des soutiens-gorge et des affiches portant les inscriptions « Le viol n'est pas du cinéma » ou encore « J'accuse Polanski ». Sylvie Badoux, adjointe au maire de Bondy et vice-présidente d'Est Ensemble, était également intervenue devant ses pairs : « Oui, il y a urgence ! Ce soir, nous sommes nombreuses et nombreux à dire "J'accuse"... et à dire stop à la culture du viol ! », avait-elle déclaré.

