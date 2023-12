J-13 : So Foot et TrashTalk ouvrent un pop up sport de Noël !

Le 14 décembre prochain, l’« Incroyable Brocante Sports » va avoir un petit frère. Car voilà qu’avec les amis de TrashTalk, on monte une boutique éphémère de Noël : l’ « Incroyable Pop Up Sport » ! L’endroit idéal où venir trouver l’inspi et faire tes cadeaux de dernière minute.

Livres, coffrets surprises, maillots neufs et vintage, mugs, cadres photos, t-shirts, affiches, casquettes, coques de téléphones, sweats, chaussettes, figurines, hoodies, bonnets, ballons, cartes, accessoires… Il y aura de tout. Et pour tout le monde. Puisque parmi les dix stands (ou exposants) seront proposés des produits de l’univers du football, du basketball, cyclisme, tennis, rugby, sports US et olympiques. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com