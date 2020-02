Iwan Roberts : "Le mot commotion, on ne l'entendait qu'au rugby"

Avec son mètre 91 et ses dents cassées, Iwan Roberts a marqué 96 buts en 306 apparitions sous le maillot de Norwich City entre 1997 et 2004. À 51 ans, le Gallois, qui était réputé pour son jeu de tête, a répondu à l'appel de l'université East Anglia, basée à Norwich, en participant à une étude qui vise à détecter les premiers signes de démence chez les anciens footballeurs. Il explique aujourd'hui sa démarche.

" On ne peut pas faire confiance au joueur qui a subi le choc "

J'étais un grand avant-centre de 1,91m, j'ai marqué 239 buts dans ma carrière, dont probablement la moitié de la tête. Les gens nous voient faire des têtes les jours de match, mais en 20 ans, j'en ai fait aussi des centaines et des centaines à l'entraînement pour travailler mon jeu de tête et devenir plus performant. Aujourd'hui, j'ai 51 ans et je me pose des questions sur les problèmes que cela peut engendrer, tôt ou tard.Cette étude de l'université de Glasgow prouve que les anciens footballeurs ont 3,5 fois plus de risques de mourir de démence que le reste de la population. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. Vous savez, Jeff Astle, le footballeur mort d'une maladie neurodégénérative le plus connu au Royaume-Uni, n'avait que 55 ans quand il a découvert sa maladie, avant de mourir quatre ans plus tard. Dans quatre ans, j'aurai 55 ans. Donc je veux m'assurer que je ne risque pas ça et je pense que tous les footballeurs qui ont la cinquantaine devraient aussi s'en préoccuper.D'abord, j'avais été contacté par la télévision galloise qui voulait faire un documentaire sur les liens entre les coups de tête et la démence chez les anciens footballeurs. Cette émission m'a permis de découvrir le projet SCORES mené par l'université East Anglia et le docteur Michael Grey, un expert dans ce domaine.