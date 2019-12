IVG : L'Ohio réinvente l'obstétrique

À ce train-là, l'Ohio pourrait se retrouver sans un obstétricien, après les avoir tous incarcérés pour meurtre? C'est sans doute exagéré, mais la drôle de clause incluse dans un projet de loi déposé par des élus du congrès local peut faire craindre le pire. Un médecin doit en effet « tout mettre en oeuvre » pour sauver la vie du f?tus, statue le texte. Ainsi, dans le cas d'un avortement pour grossesse extra-utérine, il serait tenu de faire son possible pour réimplanter l'ovule fécondé dans l'utérus, sous peine d'être inculpé pour meurtre. Il risquerait alors quinze ans de prison.Le hic, c'est que cette procédure médicale n'existe pas et est impossible à réaliser. Une grossesse extra-utérine se produit lorsque l'ovule fécondé s'implante hors de la cavité utérine, le plus souvent dans une des trompes de Fallope. Cela nécessite une intervention d'urgence, car l'?uf, en grandissant, peut provoquer de graves hémorragies. Selon le Centers for Disease Control and Prevention, 1 à 2 % des grossesses étaient ectopiques en 2012, mais elles représentaient 3 à 4 % des causes de mortalité chez les femmes enceintes.C'est la deuxième fois que l'Ohio propose cette mesure. Les deux auteurs du projet de loi n'ayant pas inclus un manuel sur la manière de réimplanter l'oeuf, « nous allons tous terminer en prison », a tweeté David Hackney, un gynécologue de l'Ohio.Mentionner des procédures inexistantes est dangereux, estime Danielle...