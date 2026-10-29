Ivan Toney va se retrouver devant la justice pendant l'Euro 2028

C’est jamais cool, les bagarres en boîte de nuit. Ivan Toney , l’attaquant des Three Lions qui joue à Al-Ahli en Arabie saoudite, va louper l’Euro 2028. En cause, pas le sportif, mais plutôt un problème d’ordre juridique. Il est accusé d’avoir porté des coups à une tierce personne en décembre 2025 . La Crown Court de Southwark a fixé la date du procès au 12 juin 2028 , en plein Euro, rapporte le quotidien anglais The Guardian.

Il a plaidé non coupable

Ivan Toney s’est présenté ce jeudi devant la Crown Court de Southwark pour être fixé sur la suite de la procédure. Lunettes de soleil, cardigan noir boutonné et chemise blanche bien repassée, l’Anglais a plaidé non coupable face aux charges retenues contre lui. Il est accusé d’avoir donné un coup de tête et des coups de poing à Saber Da Silva dans une boîte de nuit de Soho, le 6 décembre dernier. Toney a été libéré sous caution sans condition et s’est vu rappeler qu’il était « très important » et « une question de bon sens » qu’il reste en contact régulier avec ses avocats dans l’attente de son procès.…

LT pour SOFOOT.com