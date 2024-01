Ivan Toney : « Pendant un moment, j’ai probablement perdu l’amour du football »

Ivan Toney voit la lumière au bout du tunnel.

En mai dernier, Ivan Toney avait été suspendu huit mois pour avoir enfreint les règles de paris de la fédération anglaise. Le 17 janvier 2024, cette suspension arrivera à son terme et l’attaquant de Brentford pourra revenir sur les terrains anglais. En attendant son retour, Ivan Toney est revenu pour Sky Sports sur ces huit derniers mois. L’international anglais (1 sélection) explique « avoir perdu l’amour pour le football, pendant un temps. Je n’ai pas regardé de foot pendant un mois et demi, alors que d’habitude, je regarde tous les matchs de Premier League, même certains en League One ou League Two. » …

LP pour SOFOOT.com