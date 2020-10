Ivan Periši?, le pilote de ligne

Utile partout, indispensable nulle part, l'ailier de l'Inter s'impose pourtant dans chaque club où il passe et continue de s'affirmer comme un pilier des Vatreni, à 31 piges bien tassées. La marque d'un type un peu à la marge, dont le style de jeu légèrement anachronique se double d'une polyvalence parfaitement ancrée dans la modernité.



Un jour, Ivan Periši? a décidé de se taire. La chose remonte peut-être à l'exercice 2012-2013, où le joueur, relégué sur la touche par Marco Reus au Borussia Dortmund, avait chouiné dans la presse, en déclarant. Jürgen Klopp, qui l'avait fait transférer à Wolfsbourg dans la foulée, ne s'était alors pas privé pour recadrer le jeune effronté.Huit ans et des poussières plus tard, la leçon semble avoir été retenue. Ivan Periši? ne bave plus dans les journaux, reste sur une finale de Mondial avec la Croatie et vient de remporter la C1 avec le Bayern Munich.