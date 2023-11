Italie: verdict attendu dans un procès XXL de la mafia calabraise

La justice italienne rend son verdict dans le procès XXL de plus de 300 membres présumés de la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule ( AFP / Gianluca CHININEA )

La justice italienne rend son verdict lundi dans le procès XXL de plus de 300 membres présumés de la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule qui jouit d'un quasi monopole sur le trafic de cocaïne en Europe.

Un total de près de 5.000 années de réclusion ont été requises contre 322 accusés, petites mains et parrains de la pieuvre calabraise, ainsi que leurs complices en col blanc, fonctionnaires, élus locaux et même policiers de haut rang.

Basée en Calabre, une région très pauvre située dans la pointe de la Botte italienne, la 'Ndrangheta est la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes, devant Cosa Nostra en Sicile et la Camorra napolitaine.

Présente dans une quarantaine de pays, elle exerce sur sa terre d'origine une emprise étouffante, infiltrant et corrompant l'administration tout en faisant régner sa loi de fer sur la population.

Depuis janvier 2021, trois juges ont auditionné durant des milliers d'heures des témoins, parmi lesquels une cinquantaine de mafieux repentis devenus collaborateurs de justice, sur les activités de la famille Mancuso et de ses associés, un important clan de la 'Ndrangheta contrôlant la province de Vibo Valentia.

Le "parrain" de la province de Vibo Valentia, Luigi Mancuso, 69 ans, arrêté en 2019, est jugé séparément.

Ce "maxi-procès" organisé dans un bunker sous haute surveillance dans la ville de Lamezia Terme est le plus important contre la mafia depuis plus de 30 ans.

Les chefs d'accusation sont nombreux: association mafieuse, trafic de drogue, extorsion, usure, blanchiment d'argent sale...

Devant la cour, les accusés ont détaillé le fonctionnement violent de la 'Ndrangheta, son emprise sur la population locale, l'extorsion, le trucage des appels d'offre et des élections, l'acquisition d'armes, etc.

Ils ont révélé des secrets sur des caches d'armes dans des cimetières ou des ambulances servant au transport de drogues, et dévoilé comment l'eau municipale était détournée pour arroser des plantations de marijuana.

- Multinationale du crime -

Ceux qui s'opposent à la mafia sont menacés, voire éliminés. Ils découvrent sur le seuil de leur porte des chiots morts ou des têtes de chèvre ou même de dauphin. Sans parler des voitures incendiées ou des devantures de magasins saccagées. Certains sont aussi passés à tabac ou visés par des tirs, d'autres disparaissent à jamais.

Illustrant l'infiltration de la 'Ndrangheta dans l'économie légale, des gérants de société, des maires et des fonctionnaires, y compris un policier de haut rang, figurent sur le banc des accusés.

L'un des plus connus est un avocat de 70 ans, Giancarlo Pittelli, ex-député et sénateur du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, qui encourt 17 ans de prison pour son rôle présumé d'intermédiaire entre le clan et le monde politique.

Longtemps sous-estimée, la 'Ndrangheta s'est développée discrètement durant des décennies alors que les autorités concentraient leurs efforts sur Cosa Nostra, la mafia sicilienne décrite dans des films comme "Le Parrain".

Le premier maxi-procès fut d'ailleurs organisé contre ses membres à Palerme en 1986, aboutissant à la condamnation de 338 mafieux.

Aujourd'hui, les experts estiment que la 'Ndrangheta, composée d'environ 150 familles calabraises, réalise un chiffre d'affaires annuel d'une cinquantaine de milliards d'euros à travers le monde.

Avec l'aide d'Interpol, l'Italie est parvenue ces dernières années à resserrer son étau sur le réseau criminel, entraînant les polices du monde entier à reconnaître les activités de la 'Ndrangheta sur leur territoire et à s'y attaquer.