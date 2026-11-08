Italie: une truffe blanche adjugée 100.000 euros

Une truffe blanche vendue 100 000 euros à un acheteur originaire de Hong Kong, lors de la 27e vente aux enchères mondiale de la truffe blanche d'Alba, dans le nord-ouest de l'Italie, le 8 novembre 2026 ( AFP / Marco Bertorello )

Une truffe blanche de 850 grammes a été adjugée 100.000 euros dimanche à un acheteur de Hong Kong, lors de la 27e vente aux enchères mondiale organisée à Alba, près de Turin, dans le Piémont (nord), a constaté l'AFP.

Le second lot, une truffe de 300 grammes, a été adjugée une première fois à 12.000 euros, puis l'acheteur ayant décidé de ne pas la prendre, elle a été adjugée 14.000 euros la seconde fois à un entrepreneur local.

"Cette année, la truffe a un peu souffert de la sécheresse. À l'heure actuelle, grâce aux dernières pluies, il semble que la saison se reprend et nous espérons donc que la fin de l'année sera plus favorable pour les truffes. Pour l'instant, nous en avons de très belles", a déclaré à l'AFP-TV Roberto Bodrito, président régional de l'Enoteca Piemonte Cavour.

"Jamais auparavant cette vente aux enchères n'avait revêtu un caractère aussi international : quatre nouveaux sites, neuf villes reliées entre elles… Une vente véritablement mondiale, comme jamais auparavant", a-t-il ajouté.

Ces ventes aux enchères s'élargissent chaque année à un nombre croissant de pays et la 27e édition a accueilli Brasilia, Londres, Macao et Vilnius, en plus des sites qui participent régulièrement comme Hong Kong, Bangkok ou Vienne.

Les sommes récoltées lors de ces ventes vont toujours à des oeuvres de bienfaisance, en Italie et à l'étranger, et depuis la première vente, en 1999, environ 7,2 millions d'euros ont financé un hôpital en Afrique, la réinsertion sociale de jeunes toxicomanes ou l'éducation d'enfants dans les favelas.

Une truffe blanche présentée lors de la 27e vente aux enchères mondiale de la truffe blanche d'Alba, dans le nord-ouest de l'Italie, le 8 novembre 2026 ( AFP / Marco Bertorello )

En 2025, 502.000 euros ont été recueillis au cours de cette vente aux enchères, avec une truffe blanche de 1.009 grammes adjugée à 110.000 euros à un acheteur de Hong Kong.

Recherchée par les gourmets et chefs étoilés du monde entier, la truffe blanche d'Alba, la plus prestigieuse du monde, est un champignon souterrain qui pousse en symbiose avec certains arbres en s'attachant à leurs racines.

Le Tuber magnatum Pico, nom savant de la truffe blanche, se développe dans des sols qui doivent rester frais et humides tant dans la phase de germination que dans la phase de maturation.