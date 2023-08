Italie : une famille à recomposer

Roberto Mancini head coach of Italy during the football UEFA Nations League match Third-place match - Netherlands vs Italy on June 18, 2023 at the FC Twente Stadion in Enschede, Netherlands (Photo by Emmanuele Mastrodonato/LiveMedia) - Photo by Icon sport

Après cinq longues années à avancer main dans la main, Roberto Mancini et l’Italie se sont séparés. Un divorce surprenant mais pas si étonnant tant la relation entre le Mister et son président s’est délitée ces derniers mois. La Nazionale doit donc tourner la page et si son successeur semble déjà trouvé, les négociations sont délicates.

Dimanche dernier, aux alentours de 13 heures, alors que les Italiens se mettent à table, une bombe est venue animer ce déjeuner dominical : « La Fédération italienne de football a pris acte de la démission de Roberto Mancini du poste de sélectionneur de l’équipe nationale, reçue tard hier soir » , annonce la FIGC dans un communiqué. Une nouvelle quelque peu inattendue qui vient chambouler les plans de la Nazionale , avec l’Euro 2024 en ligne de mire. Cinq ans et trois mois après son arrivée à la tête des Azzurri , Mancini a donc décidé de poser son tablier et laisse derrière lui un bilan mitigé. En mai 2018, l’Italie se remet difficilement du traumatisme de San Siro, la claque contre la Suède privant la sélection du Mondial russe. Le chantier est colossal pour le nouveau boss : Roberto Mancini. Sous ses ordres, la Nazionale retrouve peu à peu ses couleurs, jusqu’à atteindre le Graal à l’été 2021. Loin d’être favorite, l’Italie parviendra à remporter cet Euro, venant concrétiser le fabuleux travail réalisé par Mancini et son staff. Mais l’ancien trequartista ne capitalisera pas sur ce succès, les choix incohérents se succèdent jusqu’au drame de Palerme et cette défaite face à la Macédoine du Nord, forçant les Transalpins à suivre une nouvelle Coupe du monde depuis leur canapé. Bien que le président Gabriele Gravina n’a cessé de lui faire confiance, Mancini a dit stop, à moins d’un an du prochain Euro. Un choix surprenant, d’autant plus qu’une semaine auparavant, la fédé italienne l’avait également nommé coordinateur technique des sélections U20 et U21. Si le décès de son bras droit, ancien coéquipier et surtout grand ami Gianluca Vialli n’a pas arrangé les choses ou que les sirènes de l’Arabie saoudite sont insistantes, le mal était bien plus profond.

Le perché du comment

À peine 24 heures après cette démission, Roberto Mancini exprime sa version des faits dans un entretien accordé à La Repubblica. « Depuis quelques temps, nous sommes en désaccord avec Gabriele Gravina , tease l’ancien entraîneur de l’Inter, q

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com