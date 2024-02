Italie: un commissaire prend le contrôle d'une aciérie d'ArcelorMittal

( AFP / ANDREAS SOLARO )

Le gouvernement italien a nommé mardi un commissaire à la tête de l'aciérie géante ex-Ilva, en grande difficulté financière, qui a été mise sous tutelle de l’État pour sauvegarder ses milliers d'emplois et relancer sa production.

Son principal actionnaire, ArcelorMittal, avait vivement contesté lundi cette décision du gouvernement, prise après des mois de négociations infructueuses avec le géant de l'acier qui a refusé, selon Rome, d'injecter des fonds frais dans l'aciérie.

Ce commissaire, Giancarlo Quaranta, est un "professionnel ayant une longue expérience dans le secteur sidérurgique", a indiqué le ministère des Entreprises dans un communiqué.

Le ministère a en outre adopté un décret officialisant le placement de l'ex-Ilva, située à Tarente (sud), sous le régime dit de "l'administration extraordinaire".

Lourdement endettée et au bord de l'asphyxie financière, l'ex-Ilva, l'une des plus grandes aciéries d'Europe, n'arrive plus à rémunérer ses fournisseurs ni à régler ses factures de gaz et d'électricité.

Le commissaire de l'ex-Ilva sera chargé de gérer l'entreprise et de préparer un plan de sauvetage en attendant l'arrivée d'un nouvel investisseur.

ArcelorMittal s'est dit lundi "surpris et déçu" de la mise sous tutelle, qui n'a pas été communiquée selon lui au conseil d'administration du gestionnaire de l'aciérie Acciaierie d'Italia qui s'est tenu la veille.

"C'est une flagrante violation de l'accord d'investissement" conclu avec Rome, a assuré ArcelorMittal dans un courriel adressé à la société publique d'investissement Invitalia, dans lequel il indique "se réserver tous les droits".

Avant la mise sous tutelle, Acciaierie d'Italia était contrôlé à hauteur de 62% par ArcelorMittal et de 38% par l'Etat italien.

Le syndicat Fiom-Cgil a salué "la rapidité de la nomination du commissaire", appelé à élaborer un plan et définir "les ressources supplémentaires nécessaires à la décarbonation" du site et "la relance de la production d'acier".

Après une série de déboires financiers et judiciaires, le groupe Ilva avait été déjà placé sous administration publique en 2015 jusqu'à ce que l'Etat confie son destin à ArcelorMittal en 2018.