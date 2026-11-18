Italie-Polémique autour d'une exposition en hommage à une figure d'extrême droite au Parlement

Le Parlement italien a ordonné le retrait des symboles fascistes d'une exposition rendant hommage à Pino Rauti, homme politique d'extrême droite et admirateur de Benito Mussolini, après que l'évènement organisé à la Chambre des députés a suscité un tollé au sein de l'opposition.

Pino Rauti, décédé en 2012, s'était engagé comme volontaire au sein de la République sociale italienne, cet État fantoche soutenu par les nazis et dirigé par Benito Mussolini dans le nord du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il est resté étroitement associé à l'héritage du dictateur fasciste, qui a dirigé l'Italie de 1922 à 1943, tout au long de sa carrière.

L'exposition organisée à l'occasion du centenaire de la naissance de Pino Rauti, intitulée "L'uomo, il politico e il intellettuale" ("L'homme, le politicien et l'intellectuel"), a été parrainée par le ministère de la Culture et comprend des vidéos, des enregistrements audio et des documents provenant des archives familiales.

Parmi les images exposées figurait une photographie de l'homme politique prenant la parole sous un drapeau arborant une croix celtique, symbole largement associé aux mouvements néofascistes, tandis que des portraits de Benito Mussolini étaient également présentés.

Pino Rauti était une figure de proue du Mouvement social italien (MSI) une formation d'extrême droite considéré comme le prédécesseur politique du parti Frères d'Italie de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil.

Celle-ci n'a pas commenté la polémique.

Federico Mollicone, député du même parti et président de la commission de la culture, a défendu l’exposition, affirmant qu’elle avait pour seul objectif de retracer le parcours de l'homme politique.

À la suite des protestations du Parti démocrate, de centre-gauche, l'administration de la Chambre des députés a ordonné aux organisateurs de retirer ces images. Dès mercredi matin, celles-ci n'étaient plus exposées.

(Rédigé par Angelo Amante; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)