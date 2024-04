Italie: nouvel excédent commercial en février

L'Italie a dégagé en février un excédent commercial de 6,03 milliards d'euros, sous l'effet d'une facture énergétique réduite et d'une hausse des exportations, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le déficit de la balance énergétique est ainsi passé de -5,78 milliards d'euros en février 2023 à -3,74 milliards un an plus tard.

La troisième économie de la zone euro avait enregistré en janvier 2024 un excédent commercial de 2,6 milliards d'euros. Sur les deux premiers mois de l'année, l'excédent est de 8,5 milliards d'euros.

Sur l'année 2023, l'Italie avait affiché un excédent commercial de 34,5 milliards d'euros, également grâce à la baisse de la facture énergétique.

Après une baisse de 0,2% en janvier, les exportations ont augmenté de 1,7% sur un an en février.

Les exportations de moyens de transport, automobiles exclues, ont augmenté de 34,7%, celles d'automobiles de 20,5%, de machines de 7,1% et celle de produits alimentaires, boissons et tabac de 11,4%.

Les exportations de produits pharmaceutiques, chimiques et botaniques (-18,9%) ainsi que de métaux de base et produits métalliques (-9,7%) ont accusé les plus fortes baisses sur un an.

Les pays qui ont le plus contribué au recul des exportations sont la Chine (-57,6%) et l'Allemagne (-5,4%).

A l'inverse, les ventes vers les États-Unis ont fortement augmenté, +23,7%. Les importations poursuivent leur baisse débutée en mars 2023, enregistrant -6,1% sur un an.