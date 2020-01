Italie : Luigi Di Maio annonce sa démission de la tête du Mouvement 5 Etoiles

Vers de nouvelles turbulences politiques en Italie ? Luigi Di Maio a annoncé ce mercredi sa démission du mouvement 5 Etoiles, partenaire de la très fragile coalition gouvernementale avec le Parti démocrate.Le dirigeant populiste de gauche a toutefois indiqué qu'il resterait ministre du gouvernement dirigé par Giuseppe Conte (proche du M5S). « Mais c'est le moment pour un pas en arrière du parti. Je suis fatigué, épuisé », a-t-il commenté à des proches, selon la presse.Luigi Di Maio, 33 ans, arrivé à la tête du M5S en septembre 2017, est contesté à l'intérieur du M5S. Des élus estiment qu'il ne peut concilier les postes de ministre et de chef de parti. D'autres critiquent sa gestion du Mouvement, marqué par la défection de parlementaires ces derniers mois. Chaque élu encarté « 5 Etoiles » doit en effet verser au mouvement, en restituant une partie de son traitement équivalente à 2 000 euros par mois.La Ligue du nord de Salvini en embuscadeCette annonce intervient à quatre jours d'une élection régionale cruciale prévue dimanche en Emilie-Romagne (nord-est). Une victoire de l'extrême droite dans cette région historiquement ancrée à gauche, dont Bologne est le chef-lieu, pourrait entraîner la chute du gouvernement. Et provoquer des législatives anticipées ardemment souhaitées par le chef de la Ligue (extrême droite) M. Salvini, éjecté cet été après avoir lui-même fait éclater sa coalition avec M5S. Premier parti d'Italie lors des dernières législatives de mars 2018, où il avait obtenu 32 % des voix, le M5S s'est effondré à 19 % lors des Européennes de mai dernier. Il est aujourd'hui crédité d'environ 15 % des intentions de vote derrière le Parti démocrate à 18 %, avec lequel il gouverne, et la Ligue à 33 %. LIRE AUSSI > Italie : « Depuis son échec, Matteo Salvini est en opération dédiabolisation »Ces rumeurs de démission de M. Di Maio ont entraîné en début de matinée une ...