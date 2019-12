Italie : les «Sardines» veulent mettre Salvini en boîte

« Bella Ciao » chantent les « Sardines ». Le célèbre chant antifasciste résonne dans l'immense place Saint-Jean de Latran, lieu emblématique des manifestations de la gauche romaine, où une vague de 35 000 personnes fraye toute l'après-midi de samedi. Un rassemblement national, le premier, pour célébrer le premier mois d'existence de cette initiative citoyenne.Le mouvement est en effet né le 14 novembre dernier, à Bologne, en Émilie-Romagne. Dans ce bastion de la gauche, quatre trentenaires ont décidé de « réveiller les Italiens ». Sur Facebook ils lancent une idée : « se serrer comme des sardines » sur une place de la ville, pour ne pas laisser d'espace à Matteo Salvini. Le leader d'extrême-droite venait ce jour-là lancer sa campagne électorale pour conquérir la région aux prochaines élections, le 26 janvier. Les initiateurs s'attendaient à 6 000 participants, 15 000 ont débarqué pour ce rendez-vous improvisé à Bologne. Depuis, les « Sardines » ont fait tache d'huile. En un mois, des rassemblements ont eu lieu dans 13 villes a annoncé fièrement Mattia Santori, porte-parole du mouvement antifasciste devant la foule.Objectif : dénoncer les mensonges de SalviniSamedi, à Rome, ils étaient 35 000 selon la Préfecture. Des Italiens de tous âges sont arrivés avec leur symbole : des pancartes en carton découpées en sardines, des chapeaux à écailles faits maison mais aussi de vrais poissons. Leurs slogans ? Des odes à la démocratie et l'égalité, la dénonciation de l'extrême-droite, du racisme et des politiques populistes. Dans leur viseur, un homme : Matteo Salvini, chef de la Ligue, ancien n°2 du gouvernement, dont ils dénoncent en chœur les « mensonges » et les « discours de haine ».Jeune « sardine » de 21 ans, Roberto « sent bien que les paroles fascistes se sont libérées ». A entendre ce futur ingénieur, le mouvement « est un espoir pour la jeunesse italienne, pour leur faire barrage ...