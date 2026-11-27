( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations italiennes hors de l'Union européenne s'essoufflent et ont enregistré en octobre un troisième mois de repli d'affilée, selon les données publiées vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Les exportations sont en baisse de 1,8% sur un mois en octobre (+3,7% sur un an), mais un bon début d'année permet à l'Italie d'afficher une hausse de 5,7% sur les dix premiers mois de 2026.

Malgré l'alourdissement de la facture énergétique, l'excédent commercial avec les pays hors UE, qui représentent environ la moitié des exportations italiennes, atteint 38,5 milliards d'euros sur les dix premiers mois de 2026, contre 35,4 milliards sur la même période en 2025.

En octobre, la forte hausse des ventes d'énergie (+24% sur un mois) n'a pas compensé la baisse des biens intermédiaires (-4,2%), des biens d'équipement (-2,5%) et des biens de consommation durables (-3,1 %) et non durables (-2,3 %).

Les exportations ont notamment augmenté vers les États-Unis, premier marché d'exportation de l'Italie hors UE (+10,9% sur un an), et rebondi vers la Chine (+13,6%). Mais elles ont baissé vers les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), du Mercosur, et vers la Suisse.

Parallèlement, dans un contexte de hausse des coûts énergétiques, les importations d'énergie ont presque doublé sur un an (+98,7%), contribuant à creuser le déficit énergétique du pays.

Les importations ont notamment augmenté depuis les pays de l'Opep+ (+70,5%) et depuis l'Inde (+80,6%).

Dans l'Union européenne, qui représente l'autre moitié des débouchés italiens, les exportations ont augmenté de 4,7% sur les neuf premiers mois de 2026, selon les chiffres publiés le 13 novembre. Les chiffres complets du mois d'octobre doivent être publiés le 16 décembre.