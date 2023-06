Italie : le test dans les étoiles

À un an de l’Euro dont elle est la tenante du titre, l’Italie de Roberto Mancini doit profiter de ce dernier carré de Ligue des nations pour engranger de la confiance face aux grosses cylindrées du Vieux Continent. Cette demi-finale contre l’Espagne (20h45), disputée au Grolsch Veste du FC Twente aux Pays-Bas, en est un parfait exemple.

Cela fait plus de cinq ans maintenant que Roberto Mancini est à la tête de la Nazionale . Un mandat commencé le 15 mai 2018, sur les cendres encore chaudes d’un football international italien calciné par la non-qualification au Mondial russe, et qui se poursuit avec des hauts et des bas : la victoire à l’Euro 2021, l’impasse sur le Mondial 2022, la première place de son groupe de Ligue des nations devant l’Angleterre ou l’Allemagne malgré une défaite 5-2 à Mönchengladbach, les plaintes en continu de Mancini sur le faible temps de jeu des jeunes joueurs italiens… Bref, il n’y a pas un rassemblement azzurro sans vague ou enjeu plus ou moins stressant. Celui-ci, le dernier de la saison 2022-2023, n’y fait pas exception : l’Italie est à deux matchs de remporter un trophée, la Ligue des nations. Trente ans en arrière, ce butin de seconde main n’aurait intéressé personne de l’autre côté des Alpes. Nul doute qu’en 2023, les mentalités ont changé.

Un groupe sans expérimentation

Dans une année où le foot italien sort de trois finales perdues en club, il apparaît évident qu’une consécration continentale, à douze mois de l’Euro en Allemagne, enverrait un sérieux message aux meilleures crémeries concurrentes : celui que l’Italie, sans être aussi reluisante et fournie qu’auparavant, est toujours un candidat crédible à sa succession. C’est alors loin d’être anodin que, pour affronter l’Espagne ce jeudi puis se projeter sur une éventuelle finale dimanche, 14 des 23 appelés ont connu le sacre à Wembley en 2021. Pour les 9 noms restants, Matteo Darmian et Federico Dimarco valident l’exceptionnel parcours en C1 de l’Inter cette saison, Guglielmo Vicario (Empoli), Davide Frattesi (Sassuolo) ou encore Lorenzo Pellegrini (Roma) leur très bonne année en Serie A, tandis que Wilfried Gnonto (Leeds) et Mateo Retegui (CA Tigre, Argentine) ont gagné leur place durant les précédents rounds d’observation. Sur le gong, Alessandro Buongiorno (Torino) aura le droit de faire coucou en remplaçant Alessandro Bastoni, fiévreux.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com