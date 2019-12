Italie : la une du «Corriere Dello Sport» jugée raciste par Lukaku et Smalling

Il s'agit au moins d'une grosse, d'une très grosse maladresse. Le quotidien sportif italien « Corriere dello Sport » subit l'opprobre du monde du football en raison de la une de son exemplaire de jeudi. Censé annoncer le choc Inter Milan-AS Rome du vendredi soir, on y voit Romelu Lukaku et Chris Smalling, figures respectives des deux clubs de Serie A, au milieu du titre « Black Friday ». Ce choix a fait l'objet de nombreuses critiques, dans un pays où le racisme dans le football est un problème récurrent.« La une la plus stupide que j'aie jamais vue »Les joueurs concernés ont tous deux réagi par un cours texte publié sur Twitter. « Au lieu de se concentrer sur une bataille entre deux équipes, le Corriere dello Sport fait la une la plus stupide que j'aie jamais vue dans ma carrière », a condamné Romelu Lukaku, estimant que le journal contribue à « alimenter la négativité et le racisme au lieu de parler du beau jeu qui va se jouer à San Siro (le stade de Milan, NDLR) entre deux grands clubs ». pic.twitter.com/Hq7PTbFU6V-- R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) December 5, 2019 Chris Smalling a pour sa part regretté un événement « mauvais » et « insensible ». pic.twitter.com/ZlhQCicEmc-- Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 5, 2019 Les deux clubs italiens de Serie A, où évoluent les deux joueurs A ont quant à eux qualifié de « terrible » et « inacceptable » le titre du quotidien sportif, qui a choisi les deux anciens de Manchester United.En Italie, de nombreux joueurs noirs, à l'image de Lukaku, de l'Italien Mario Balotelli, du Français Blaise Matuidi, de l'Ivoirien Franck Kessie ou encore du Sénégalais Kalidou Koulibaly, ont régulièrement été la cible d'insultes et de cris racistes cette saison.« Un titre innocent [...] est transformé en poison »L'AS Rome a décidé de fermer ses entraînements au Corriere dello Sport, tout comme l'AC Milan, l'autre club lombard, rival de ...