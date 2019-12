Italie : la Ligue de football s'excuse après sa campagne antiracisme utilisant des singes

La campagne contre le racisme initiée lundi par la Ligue italienne de football n'a pas eu l'effet escompté. Critiquée par l'AS Rome et l'association anti-discriminations FARE parce qu'elle utilise une peinture représentant trois singes, elle a amené la Serie A à présenter ses excuses.« Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées par le travail de l'artiste Simone Fugazzotto », a déclaré l'administrateur délégué de la ligue Luigi De Servio. « Bien que l'artiste avait expliqué que le message (de l'oeuvre) était bien contre le racisme, certains d'entre vous l'ont trouvé critiquable », a poursuivi le patron exécutif de la Lega Serie A. Selon la Ligue, l'oeuvre « a pour objectif de défendre les valeurs d'intégration, de multiculturalisme et de fraternité ». LIRE AUSSI > Italie : la une du « Corriere Dello Sport » jugée raciste par Lukaku et Smalling Une nouvelle campagne d'ici fin févrierAlors que les stades italiens sont le théâtre d'incidents racistes récurrents, notamment des cris de singe à l'adresse de joueurs noirs, le message a été mal perçu par plusieurs observateurs. L'AS Rome avait manifesté sa « surprise » lundi, estimant que l'utilisation de cette peinture n'était pas « le bon moyen » de lutter contre le racisme. L'association FARE, qui oeuvre contre les discriminations, avait pour sa part parlé de « mauvaise blague ». « Ce qui n'est absolument pas à remettre en question est la condamnation sévère de toutes sortes de discriminations et de racisme, des phénomènes que nous nous sommes engagés à éradiquer de notre championnat », s'est défendu De Servio. Lundi, il avait présenté un plan de lutte contre le racisme, qui prévoit notamment la signature d'une charte par chacun des 20 clubs de Serie A, qui ont tous choisi un joueur devant les représenter dans ce combat contre le racisme. L'administrateur délégué de la Lega ...