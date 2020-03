Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie: L'impact du coronavirus sur la production estimé à 10-15%, selon un économiste Reuters • 10/03/2020 à 17:30









ROME (Reuters) - Les mesures drastiques prises en Italie pour éviter une aggravation de l'épidémie de coronavirus devraient avoir un impact négatif de 10 à 15% sur la production du pays, selon Lorenzo Codogno, un ancien économiste en chef du Trésor italien. Cet économiste, aujourd'hui à la tête du groupe de réflexion LC Macro Advisors, basé à Londres, évalue le repli de l'activité à environ 90% dans le tourisme et le transport, à -50% dans le commerce (hors alimentaire) et à -10% dans la production industrielle. Il s'attend à ce que le PIB se contracte de 1,2% au premier trimestre et de 3% au deuxième trimestre. Le PIB était déjà en baisse de 0,3%, sur les trois derniers mois de 2019, avant l'apparition de l'épidémie, ce qui donne à penser que la troisième économie de la zone euro serait ainsi d'ores et déjà en récession. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a décidé lundi d'étendre à tout le pays les restrictions de circulation et de rassemblement en vigueur depuis le week-end en Lombardie et dans certains secteurs des provinces voisines. Ces mesures ne seront pas levées avant avril. "En supposant que les mesures soient levées fin avril, je m'attends à une reprise de la production en mai, puis à un rebond en juin", a déclaré Lorenzo Codogno. (Giulia Segreti et Gavin Jones; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

