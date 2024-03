Italie: l'ancienne aciérie d'ArcelorMittal déclarée insolvable par la justice

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L''ancienne aciérie géante d'ArcelorMittal située à Tarente (sud) a été déclarée jeudi insolvable par le Tribunal de Milan à la demande de la société publique d'investissement Invitalia, dernière étape formelle avant sa mise sous tutelle de l’État.

Pour garantir la liquidité de l'aciérie ex-Ilva, contrôlée auparavant par ArcelorMittal, le gouvernement de Giorgia Meloni prévoit de lui accorder un prêt relais de jusqu'à 320 millions d'euros, aux conditions du marché.

"Avec la décision du tribunal de Milan, qui a établi l'état d'insolvabilité de l'ex-Ilva", le régime dit de "l'administration extraordinaire est effectivement lancée", a commenté Rocco Palombella, secrétaire général du syndicat Uilm.

"Nous demandons maintenant qu'une nouvelle page s'ouvre, que l'espoir et la confiance soient rendus aux travailleurs" et que soit élaboré un plan industriel prévoyant "la protection de l'environnement et de l'emploi ainsi que la relance de la production", a-t-il ajouté.

Lourdement endettée, l'ex-Ilva, l'une des plus grandes aciéries d'Europe, n'arrivait plus à rémunérer ses fournisseurs ni à régler ses factures de gaz et d'électricité.

Face au "refus" d'ArcelorMittal, principal actionnaire avec une part de 62%, d'injecter des fonds frais, l’État italien, détenteur des 38% restants, avait décidé de mettre fin à la coentreprise et de placer l'aciérie sous tutelle.

L'objectif affiché par le gouvernement est de sauvegarder les milliers d'emplois de l'aciérie et relancer sa production, tombée à moins de 3 millions de tonnes en 2023.

Le gouvernement a nommé un commissaire à la tête de l'aciérie, Giancarlo Quaranta, qui devra préparer un plan de sauvetage en attendant l'arrivée d'un nouvel investisseur.

L'Italie a déjà reçu "plusieurs propositions de la part d'importantes multinationales étrangères" pour la reprise de l'aciérie, avait assuré vendredi le ministre des Entreprises Adolfo Urso.

L'entrée d'investisseurs privés, qui pourront acquérir les installations du site par le biais d'appels d'offres publics, devrait se faire, selon lui, "d'ici la fin de l'année".