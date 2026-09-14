Italie-L'aéroport de Catane de nouveau fermé à cause des cendres de l'Etna

Les vols à l'aéroport de Catane, en Sicile, ont de nouveau été suspendus lundi en raison des cendres générées par l'Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, qui avait déjà perturbé l'activité de l'aéroport il y un mois, a annoncé l'opérateur de l'infrastructure.

Toutes les arrivées à l'aéroport, le cinquième plus important d'Italie, en termes de trafic passagers, seront suspendues jusqu'à 16h00 (14h00 GMT), a précisé l'opérateur aéroportuaire SAC dans un message publié sur Facebook.

(Angelo Amante, Version française Benoit Van Overstraeten)