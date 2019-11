Italie : face à ArcelorMittal, la coalition PD-M5S joue gros

C'était jour de réunion de crise hier à Rome. Pendant plus de trois heures, au Palazzo Chigi, les dirigeants du groupe ArcelorMittal ont fait face au chef du gouvernement Giuseppe Conte, épaulé d'une impressionnante cohorte de ministres de la coalition Parti démocrate-Mouvement 5 étoiles. Un sommet d'urgence entre l'exécutif transalpin et les Mittal, père et fils, après que le numéro un mondial de l'acier a annoncé lundi son intention de ne pas reprendre le site industriel d'Ilva, dans la ville méridionale de Tarente.Pourtant, il y a tout juste un an, le groupe du magnat indien Lakshmi Mittal s'était accordé avec Rome pour acquérir l'usine des Pouilles (une location de 18 mois suivie d'un rachat complet courant 2020), le plus grand pôle sidérurgique européen. Sur la table, plus de quatre milliards d'euros d'investissements promis pour reprendre et transformer 1 500 hectares de terres industrielles devenues tristement célèbres pour des niveaux de pollution parmi les plus hauts d'Europe (responsables de plusieurs milliers de morts, selon le procureur de Tarente).Désastre économiquePour Rome, le scénario d'une fermeture d'Ilva est tout simplement catastrophique : plus de 10 000 emplois seraient directement menacés, dont près de 8 000 uniquement pour le site des Pouilles. Un véritable désastre économique en perspective au niveau local ? de très mauvais augure pour l'exécutif avant des élections régionales au printemps ? mais aussi...