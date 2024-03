Italie: excédent commercial en janvier grâce à la baisse des prix de l'énergie

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'Italie a dégagé en janvier un excédent commercial de 2,6 milliards d'euros, sous l'effet d'une facture énergétique fortement réduite, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le déficit de la balance énergétique a été ainsi presque divisé par deux, passant à -4,2 milliards d'euros, après -7,7 milliards pendant le même mois de l'an dernier.

La troisième économie de la zone euro avait enregistré en janvier 2023 un déficit commercial de 4,2 milliards d'euros, dû à l'envolée des prix de l'énergie.

Sur l'année 2023, l'Italie avait affiché un excédent commercial de 34,5 milliards d'euros, également grâce à la baisse de la facture énergétique.

Après une chute de 7,8% en décembre, les exportations ont de nouveau baissé en janvier, perdant 0,2% sur un an.

Les exportations de produits pharmaceutiques, chimiques et botaniques (-15%) ainsi que de métaux de base et produits métalliques (-7,9%) ont accusé les plus fortes baisses sur un an.

Les exportations ont cependant augmenté pour les produits alimentaires, boissons et le tabac (+14%), les machines (+6,2%), l'habillement (+17%) et les automobiles (+12,9%).

Les pays qui ont le plus contribué au recul des exportations sont la Chine (-46,1%), la France (-3,5%) et l'Allemagne (-2,9%).

A l'inverse, les ventes vers les pays de l'Opep (+26,3%), les États-Unis (+14,5%) et l'Espagne (+9,2%) ont augmenté.

Les importations, qui reculent depuis mars 2023, ont encore baissé, chutant de 13,5%.