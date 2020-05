Italie et Serie A, la tentation de la reprise

À l'arrêt depuis le 9 mars, la totalité des clubs de Serie A veulent reprendre le championnat alors que les entraînements collectifs doivent être ré-autorisés à partir du 18 mai. Sauf que le ministre des Sports Vincenzo Spadafora, assailli de critiques de dirigeants, joueurs ou entraîneurs du Calcio et même de la classe politique transalpine, tient bon contre vents et marées : la reprise n'est toujours pas d'actualité.



Le chef du gouvernement italien reste ouvert à une reprise de la Serie A

Spadafora, cible prioritaire

Dehors, enfin. Une semaine après la fin du confinement national imposé par le gouvernement, la Botte veut regoûter à ces petites choses de la vie dont cette saleté de Covid-19 l'a privée. Parmi ces petits plaisirs du quotidien, il y en a un avec lequel on ne transige pas de l'autre coté des Alpes : le football.Quatrième pays au monde ayant recensé le plus de personnes touchées par le virus (environ 219 000) et de décès liés à la maladie (un peu plus de 30 000), l'Italie pourrait légitimement opter pour un scénario à la française ou à la néerlandaise en arrêtant la Serie A. Sauf que, contrairement à la France où de nombreux présidents de Ligue 1 avaient sagement accepté la décision du gouvernement, le Calcio semble parti pour se bastonner jusqu'au bout avec les autorités afin de voir le bout de la compétition et des droits TV qui vont avec.L'illustration la plus évidente du phénomène ? Les attaques récurrentes dont a fait l'objet le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, et sa politique. Alors que les entraînements collectifs doivent reprendre le 18 mai, les pouvoirs publics italiens se refusent pour l'instant à déterminer une date de reprise du championnat. Spadafora est catégorique :Voilà qui ne fait pas du tout les affaires des clubs de Serie A, qui font front commun pour aller au terme de l'exercice en cours : les vingt clubs de l'élite ont ainsi voté en faveur d'une solution qui verrait la saison aller à son terme, lors d'une réunion en visioconférence le 21 avril. Nombreux sont ceux, également, qui ne se sont pas privés pour tirer quelques balles rhétoriques sur Spadafora et le gouvernement.