Italie: Draghi jette l'éponge après la défection d'un parti de sa coalition

Le Premier ministre italien Mario Draghi, affaibli par la décision du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), membre de sa coalition, de boycotter un vote de confiance au Sénat, a annoncé qu'il présenterait sa démission jeudi soir.

"Ce soir je remettrai ma démission au président de la République" Sergio Mattarella, a déclaré M. Draghi en conseil des ministres.

"La majorité d'unité nationale qui a soutenu ce gouvernement depuis sa création n'existe plus. Le pacte de confiance fondant l'action de ce gouvernement a disparu", a-t-il expliqué.

Mario Draghi, ancien patron de la Banque centrale européenne, était arrivé aux affaires début 2021 pour constituer une coalition d'"unité nationale" suffisamment large et solide pour surmonter l'urgence pandémique et la crise économique qui s'est ensuivie.

Hormis le parti Fratelli d'Italia de Georgia Meloni (extrême droite), les principales formations représentées au parlement sont entrées dans la coalition, du centre-gauche (Parti démocrate, Italia Viva) à la Ligue (extrême droite, anti-immigration), en passant par le parti de Silvio Berlusconi Forza Italia (centre droit), et le Mouvement 5 Etoiles.

Mais les frictions n'ont pas cessé avec le M5S, que ce soit à l'intérieur du parti ou au sein du gouvernement.

Le sénateur du M5S Alberto Airola a écrit un texte indiquant "Tout le monde ici a peur d'être seul avec Draghi et eux-mêmes" dans la salle du Sénat avant un vote de confiance au Premier ministre au Palazzo Madama à Rome, le 14 juillet 2022