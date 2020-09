Italie: Costa Croisières a repris la mer sous le signe du coronavirus

Le monde des croisières, qui avait connu jusqu'à 2018 des années de croissance ininterrompue, a vécu cette année une crise sans précédent à cause de la pandémie, et tente de se relancer. Plusieurs grands navires ont déjà pris la mer depuis des ports méditerranéens, notamment certains de son grand concurrent MSC Croisières.

Les passagers ont commencé à embarquer dimanche en milieu de matinée et le Costa Deliziosa est parti vers 16H00 GMT depuis le port de Trieste, dans le nord-est de l'Italie, pour une croisière de sept jours qui amènera ses passagers uniquement dans les ports italiens de l'Adriatique et de la Méditerranée.

Les premières croisières de Costa, en septembre, sont réservées "uniquement aux résidents en Italie". Elles se dérouleront selon un protocole de mesures de sécurité établi par la compagnie, filiale du groupe américain Carnival Corp, et un groupe d'experts scientifiques, a indiqué Costa dans un communiqué.

Les passagers devaient monter à bord en suivant un ordre pré-établi avec des créneaux d'une demi-heure.

Dans le bâtiment qui les a accueilli dans le port de Trieste, ils ont dû se faire mesurer la température, subir un test et remplir un formulaire sanitaire: ils n'ont été autorisés à monter à bord du navire qu'après avoir rempli tous les critères requis.

En ce qui concerne l'équipage, Costa précise que tous les membres ont subi des tests et ont observé une quarantaine de 14 jours avant le départ.

Un passager du Costa Victoria fait un signe de la main à Civitavecchia (Italie) le 25 mars 2020, after the ship docked at the port of Civitavecchia, some 70 kms northwest of Rome, on March 25, 2020.Italy's Costa Cruises said it was isolating more than 700 guests on board its Victoria ship after one of them tested positive for the novel coronavirus. Costa said the Victoria had "726 guests of various nationalities and 776 crew members". ( AFP / Andreas SOLARO )