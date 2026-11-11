Italie-Au moins 300 écoles évacuées après des alertes à la bombe

Des milliers d'écoles à travers l'Italie ont été évacuées mercredi après qu'environ 6.300 d'entre elles eurent reçu des alertes à la bombe, dernier épisode d'une série de menaces et de cyberattaques en Europe visant des supermarchés, des banques du sang, le contrôle aérien et des diffuseurs.

L'Écosse, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande ont déclaré qu'un grand nombre de leurs établissements scolaires avaient reçu un courriel de menace similaire envoyé depuis l'étranger, mais que celui-ci avait été considéré comme un canular et n'avait pas perturbé les cours.

En Italie, les écoles ont rapidement fermé après les avertissements, conduisant de nombreux parents à interrompre leurs activités pour venir chercher leurs enfants.

"Ma fille Dafne s'est mise à pleurer parce que les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait, et elle était encore secouée quand je suis venue la chercher", a déclaré Nensi Bego, parent d'une élève du collège Mazzini à Rome.

"C'est tellement agaçant. Il est évident que ce n'est qu'un canular qui perturbe les cours et bouleverse la journée de tout le monde."

Une copie du message consultée par Reuters comportait également une menace visant la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. Celle-ci a déclaré que les alertes à la bombe ne représentaient aucun danger et que la police ainsi que d'autres organismes publics surveillaient la situation.

"Tous les élèves ont été conduits dans une zone sûre et restent sous la surveillance du personnel enseignant", a fait savoir une école de Rome aux parents via une application de messagerie.

Le courriel reçu en Italie était signé "Mikhail Andropov, leader du Vilayat de Misoginistan", selon une copie du message consultée par Reuters.

"Les adresses électroniques des écoles sont publiques. (L'envoi des messages d'alerte à la bombe) était simple comme bonjour", a déclaré à Reuters une source de sécurité nationale sous le sceau de l'anonymat.

Le même auteur présumé a revendiqué les menaces de bombe envoyées vendredi aux rédactions de médias en Irlande et en Bulgarie.

LA RUSSIE ET L'IRAN REJETTENT LES ACCUSATIONS

Certains responsables européens soupçonnent la Russie d'être à l'origine d'une campagne destinée à perturber la vie quotidienne dans les pays européens soutenant l'Ukraine depuis l'invasion menée par Moscou.

La Russie le nie et accuse les pays occidentaux de mener une campagne de dénigrement.

L'Iran figure également parmi les suspects. La France a convoqué mardi l'ambassadeur d'Iran après avoir accusé Téhéran d'être à l'origine d'une cyberattaque qui a mis hors service les réfrigérateurs de centaines de supermarchés la semaine dernière.

L'Iran a rejeté ces accusations, les qualifiant de "sans fondement et hostiles".

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré que les menaces de mercredi s'inscrivaient dans une stratégie claire visant à "répandre la peur et créer de l'anxiété", selon l'agence de presse Adnkronos.

"Ce n'est pas toujours le fait de pays étrangers ou d'entités hostiles. Il y a aussi des personnes en quête d'attention et des déséquilibrés qui, à un moment comme celui-ci, n'attendent qu'une occasion pour semer la terreur dans une ville ou une région", a-t-il ajouté.

Antonello Giannelli, président de l'Association italienne des chefs d'établissement, a déclaré que ces alertes étaient éprouvantes pour les élèves, les familles et le personnel scolaire.

"Même si les menaces d'aujourd'hui sont manifestement des canulars, nous ne pouvons pas sous-estimer les conséquences d'incidents qui inquiètent des communautés scolaires entières et perturbent le déroulement normal des activités éducatives", a-t-il déclaré.

(Alvise Armellini, Giselda Vagnoni et Giuseppe Fonte ; version française Tangi Salaün et Nicolas Delame)