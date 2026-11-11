Italie-Au moins 300 écoles évacuées après des alertes à la bombe

Au moins 300 écoles italiennes ont été évacuées mercredi après avoir reçu le même message d'alerte à la bombe par courrier électronique, a déclaré le ministre de l'Éducation.

Ce nouvel incident va renforcer les inquiétudes en Europe au sujet des risques de "guerre hybride" qui ont déjà affecté des supermarchés, des banques de sang, le trafic aérien et des chaînes de télévision.

Le ministre italien de l'Éducation, Giuseppe Valditara, a déclaré à la chaîne de télévision La7 que 300 établissements scolaires étaient concernés par l'alerte à la bombe, ajoutant que ce nombre pourrait augmenter.

L'e-mail était signé "Mikhaïl Andropov, chef du Vilayat du Misoginistan", selon une source gouvernementale proche du dossier.

Les forces de police italiennes mènent actuellement une enquête sur cette affaire, a déclaré un porte-parole de la police de Rome.

(Alvise Armellini, Giselda Vagnoni et Giuseppe Fonte ; version française Tangi Salaün)