Italie : à Settecani, le vin rouge a remplacé l'eau du robinet

Settecani, petite commune de 512 âmes sise dans la province de Modène, dans le nord de l'Italie, a été le théâtre mercredi d'un événement? christique. L'eau du robinet s'est changée en vin rouge. Plus précisément en lambrusco, un vin pétillant italien. « C'est le rêve de chacun de nous qui aimons le lambrusco : du vin qui coule du robinet », n'a pas manqué de se gausser la Gazzetta di Modena dans un article relayé par France Info.Mais point de miracle dans cette étonnante histoire. Le journal britannique The Telegraph explique ainsi que la coopérative qui produit le lambrusco baladeur est connectée au réseau d'eau public. Or la panne d'une valve du circuit de lavage de la ligne d'embouteillage a dévié la trajectoire du doux nectar : au lieu d'être dirigé vers l'usine, il a atterri dans les canalisations d'eau potable.Les réseaux sociaux inondésL'entreprise Lambrusco Grasparossa di Castelvetro a indiqué que le problème avait été « résolu rapidement ». Mais les habitants ont eu le temps d'immortaliser cet épisode. Robinets, pommeaux de douches, baignoires? Le liquide rouge a été photographié et filmé dans toutes les postures, inondant les réseaux sociaux. Nombre d'internautes ont en effet salué cette apparition « divine ».