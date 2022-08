Italie: à l'Aquila, le pape rend hommage à la "dignité" de la population

Le pape François a rendu hommage dimanche à la "résilience" et la "dignité" de la population de l'Aquila lors d'une visite dans la capitale des Abruzzes (centre de l'Italie), qui continue de panser les plaies d'un séisme meurtrier en 2009.

"Vous avez démontré un caractère résilient (...) Il y avait tout à reconstruire: les maisons, les écoles, les églises", a déclaré le pape de 85 ans devant quelques milliers de personnes réunies sur la place du Duomo, dont de nombreuses familles de victimes.

Le séisme du 6 avril 2009 a fait plus de 300 morts, 1.600 blessés et provoqué d'importants dégâts dans la ville, qui reconstruit petit à petit ses édifices, notamment dans le centre historique.

Le souverain pontife est arrivé peu avant 08H30 en hélicoptère à l'Aquila (environ 70.000 habitants) où il doit célébrer une messe et la prière dominicale de l'Angelus, avant de repartir à la mi-journée.

This photo taken and handout on August 28, 2022 by The Vatican Media shows Pope Francis, wearing a protective helmet from the Vigili del Fuoco, the Italian Firefighters Corps., as he holds a private visit of the Duomo cathedral in L'Aquila, on August 28, 2022 during a one-day pastoral visit to the 2009 earthquake-struck Abruzzo capital. ( VATICAN MEDIA / Handout )