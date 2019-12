So Foot • 06/12/2019 à 14:00

It's a Smalling world

Arrivé en toute fin de mercato à Rome à la surprise générale, Chris Smalling ne cesse pourtant d'étonner son monde sous le maillot Giallorosso. Devenu titulaire indiscutable, le gosse de Greenwich sera bien évidemment de la partie, ce vendredi soir à San Siro, dans l'optique de museler l'Inter.

Inter MilanAS Rome le 06/12/2019 à 20:45 Serie A Diffusion sur

En se réveillant ce jeudi matin, Chris Smalling ne s'attendait sûrement pas à faire la Une du. Du moins, peut-être pas de cette façon. Ce "Black Friday", titre honteux choisi par le quotidien romain, qui surplombe Smalling et Romelu Lukaku pour mettre en avant l'affrontement entre ces deux joueurs en forme, a soulevé une vague d'indignations en Italie, mais aussi partout dans le monde. À tel point que la Roma et le Milan ont même décidé de fermer les portes de leurs centres d'entraînement au Corriere jusqu'à début janvier. De son côté, Smalling s'est contenté de condamner sobrement l'incident : "(vendredi, N.D.L.R.),(...)" Une réaction à l'image du bonhomme, ferme et classe, qui n'a pas eu besoin d'attendre les fêtes pour rabattre le caquet de tous les