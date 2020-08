Istanbul Ba?ak?ehir, le rêve européen

Tout juste sacré champion de Turquie, le très jeune mais très ambitieux Istanbul Ba?ak?ehir entend désormais conquérir l'Europe, si possible aussi rapidement qu'il a renversé l'Anatolie. Cela tombe bien, le club stambouliote affronte le FC Copenhague ce mercredi en 8e de finale retour de Ligue Europa. L'occasion de revenir sur la folle trajectoire d'un club sorti de nulle part.

Chouette comme un hibou

Toute série a une fin, même les plus longues, même celles qui paraissent immuables. La Turquie en sait quelque chose, car après 36 ans d'un règne incontesté, les trois grands d'Anatolie, Be?ikta?, Fenerbahçe et Galatasaray, ont cédé leur place sur le trône du pays. Et c'est l'Istanbul Ba?ak?ehir, qui a eu le privilège de commettre le crime de lèse-majesté en devenant le 6club seulement à réussir l'exploit de devenir champion. A dire vrai, ce sacre était devenu inéluctable, car depuis sa refondation en 2014, dans le sillage de l'Istanbul BB, les Hibous n'avaient jamais fini une seule fois en dehors du top 4, et l'année dernière, ils n'avaient manqué le titre que d'un cheveu. Ceci étant, l'IB n'est toujours pas rassasié, bien au contraire, et affirme désormais ouvertement ses ambitions européennes. Cela tombe bien, le club stambouliote affronte ce mercredi le FC Copenhague dans le cadre des 8de finale retour de la Ligue Europa, après avoir remporté 1-0 le match aller. Peut-être le début d'une nouvelle grande histoire.La saison de l'Istanbul Ba?ak?ehir n'a pas été un long fleuve tranquille. Défait lors des deux premiers matchs de la saison, l'écurie n'a ensuite plus perdu jusque janvier, au point de prendre la tête du championnat... puis de la reperdre au moment où la Covid-19 a interrompu la saison, et de le regagner à la reprise, au détriment de Trabzonspor, trop fragile dans la dernière ligne droite. Le club a globalement tiré profit de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Okan Buruk, devenu le cinquième homme à remporter le championnat turc en tant que joueur et entraîneur. Celui-ci s'est inscrit dans la continuité de son prédécesseur, Abdullah Avci, mais a aussi apporté une mentalité plus conquérante sur le plan offensif. De fait, si la défense, emmenée par le solide Mahmut Tekdemir, s'est montrée à la hauteur de sa réputation, la ligne d'attaque atypique composée du vétéran bosnien Edin Viš?a (18 buts), Enzo Crivelli (14 buts) et Demba Ba (13 buts) s'est aussi illustrée