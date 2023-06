information fournie par So Foot • 11/06/2023 à 21:35

Israël vient à bout de la Corée du sud et s’offre la troisième place du Mondial U20

Israël 3 – 1 Corée du Sud

Buts : Binyamin (19 e ), Senior (76 e ) et Khalaili (86 e ) pour les Bleus-Blancs // Lee (24 e , SP) pour les Tigres d’Asie

Et un, et deux, et trois à un.…

LB pour SOFOOT.com